تورم الجسم وزيادة الوزن.. إشارات لمشكلات صحية خطيرة

قال الدكتور رومان مالكوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وخبير التغذية بالمركز الطبي الروسي، إن الوذمة التي تتجلى في صورة تورم وزيادة في الوزن تحدث نتيجة تراكم السوائل في أنسجة الجسم، مشيرًا إلى أن أسبابها متعددة وترتبط بمختلف الأمراض.

ونقلت مجلة إزفيستيا الطبية، عن الدكتور مالكوف قوله: إن الوذمة تنتج عن حالات مثل قصور القلب، أمراض الكلى، نقص البروتين في الدم، أو ردود الفعل التحسسية بالإضافة إلى الحساسية التقليدية.

كما أوضح أن الحساسية التقليدية هي رد فعل مناعي سريع يتجلى في أعراض واضحة مثل الطفح الجلدي، العيون الدامعة، واحتقان الأنف، وفي الحالات الشديدة قد تؤدي إلى صدمة تأقية.

أما عدم تحمل الطعام فهو حساسية متأخرة تظهر بأعراض غير محددة، وقد تتأخر لعدة أيام أو أسابيع بعد التعرض للمادة المسببة للحساسية ما يجعل من الصعب تشخيصها وربطها بالطعام المعني.

وأكد مالكوف أن تشخيص عدم تحمل الطعام يتطلب نهجًا شاملاً حيث أن إزالة بعض الأطعمة بشكل عشوائي قد لا يكون كافيًا، وأشار إلى أن اختبارات الأجسام المضادة للغذاء تعتبر من أكثر الطرق دقة لتحديد المشكلة.

كما أوضح أن متلازمة الأمعاء المتسربة تلعب دورًا أساسيًا في ظهور المضاعفات المرتبطة بعدم تحمل الطعام مثل الالتهابات المزمنة، الوذمة، وأمراض المناعة الذاتية.

وتحدث هذه المتلازمة عندما تتعرض جدران الأمعاء الدقيقة للالتهاب مما يؤدي إلى تباعد الخلايا وظهور فجوات تسمح بدخول محتوى الأمعاء إلى الدم.

وتستجيب منظومة المناعة بإنتاج أجسام مضادة من نوع IgG، ما يسبب تفاعلات حساسية مؤجلة.

واختتم الدكتور مالكوف بالتأكيد على أهمية تشخيص الأسباب الحقيقية للتورم وعلاجها بشكل فعال لتجنب تفاقم المشكلات الصحية.