تحرير 10 محاضر مخالفات صحية ومنتجات منتهية الصلاحية ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريراً للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يفيد بالإشارة إلى قيام الطب الوقائي بتنفيذ حملات رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة الفشن، أسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية، وإعدام 25 كجم أغذية تالفة، ضبط مواد غذائية عبارة عن 136 لتر مياه غازية ماركات متنوعة و3 كجم جبنة منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر المذكورة والتحفظ على المضبوطات وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية، والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة: د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي، د.ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، مهدي إسماعيل مراقب أول أغذية بالمديرية، محمد محمود مراقب أول أغذية بإدارة الفشن الصحية ومفتشي الأغذية بالإدارة.