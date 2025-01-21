جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية لدعم قرية السلام بالقصاصين

نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية شاملة إلى قرية السلام بمدينة القصاصين.

تأتي القافلة بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة” ضمن خطة القوافل المجتمعية للعام 2025 التي أطلقها الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

أكد الدكتور ناصر مندور، أن خطة القوافل هذا العام تتبنى برنامجًا طموحًا يهدف إلى تنفيذ أكثر من 20 قافلة متنوعة داخل الإسماعيلية وخارجها، بهدف تقديم خدمات صحية وتعليمية وتوعوية، بما يعزز الدور الريادي للجامعة في خدمة المجتمع.

شهدت القافلة مشاركة كليات الطب، الزراعة، طب الأسنان، الصيدلة، التربية، التمريض، والعلاج الطبيعي لأول مرة، تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. قدمت القافلة خدمات طبية لـ590 مستفيدًا، موزعين على تخصصات تشمل الباطنة، العظام، الرمد، طب الأسرة، الأسنان، الأطفال، والجلدية.

ضمن أنشطتها، زارت القافلة 6 مزارع في القرية، وقدمت توصيات لمعالجة المشكلات الزراعية التي تواجه المزارعين. استفاد من هذه الأنشطة 32 مزارعًا، تلقوا إرشادات لتحسين إنتاجية المحاصيل وجودة الزراعة.

شاركت طالبات كلية التربية في تنظيم أنشطة لمحو الأمية، حيث تم استكتاب 10 من الأهالي وإجراء امتحانات فورية لعدد منهم. كما تضمنت الأنشطة ندوات توعوية حول أهمية التعليم ومحو الأمية، بهدف تشجيع المواطنين على الالتحاق بفصول التعليم.

نظم قسم تمريض الأطفال بكلية التمريض ندوات توعوية شملت موضوعات مثل العناية بمرضى السكري، الإسعافات الأولية، وأهمية الرضاعة الطبيعية، ولاقت هذه الأنشطة إقبالًا واسعًا من الأهالي.

تولت المهندسة وفاء إمام، مدير عام المشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، الإشراف على القافلة، مؤكدين أن الجامعة مستمرة في تقديم هذه المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمجتمعات الأكثر احتياجًا.