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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق بتهمة التعدي على سيدة وحيازة سلاح أبيض بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق بتهمة التعدي على سيدة وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدى على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعىي تضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدي على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق– مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من مستقلى السيارة قيادته لخلاف على الأجرة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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