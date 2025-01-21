مشاكل العمود الفقري والتوتر.. أسباب غير متوقعة لألم فروة الرأس

قالت طبيبة الأمراض الجلدية الروسية يفغينيا سامويلوفا، إن الشعور المتكرر بالألم في فروة الرأس قد يكون مرتبطًا بحالات نفسية معينة إلى جانب عوامل فسيولوجية أخرى، وفقا لما نشرته مجلة mail. ru.

وأشارت الطبيبة إلى أن الألم في جذور الشعر يمكن أن يكون ناجمًا عن اضطرابات نفسية مثل التوتر، القلق، أو الاكتئاب، وهي حالة تُعرف باسم التريكودينيا.

وتابعت، أن الأشخاص المصابون بهذه الحالة يشعرون بأن جذور شعرهم تؤلمهم وكأنهم قاموا بتمشيطه عكس اتجاه نموه وقد يعانون أيضًا من وخز في فروة الرأس.

وأضافت أن أعراض التريكودينيا قد تظهر في كامل فروة الرأس أو تتركز في مناطق معينة مثل المنطقة الجدارية.

وقد تبدأ هذه الأعراض فجأة أو عند القيام بأنشطة بسيطة مثل تمشيط الشعر أو ارتداء القبعات.

وبينت الدراسات أن نحو 76% من المصابين بالتريكودينيا يعانون من اضطرابات نفسية كالاكتئاب، القلق، أو الوسواس القهري.

كما أشارت بعض النظريات الطبية إلى أن الشعور بالخدر في فروة الرأس قد يرتبط باعتلالات عصبية ناتجة عن مشاكل في العمود الفقري أو التوتر المزمن في عضلات الكتفين والرقبة.

وفي هذا السياق ينصح بممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على استرخاء العضلات كوسيلة لتحسين الحالة وتخفيف الأعراض.