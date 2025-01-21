أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 21 يناير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4274 جنيها للشراء، 4297 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3918 جنيها للشراء، 3939 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيها للشراء، 3760 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3206 جنيهات للشراء، 3223 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2493 جنيها للشراء، 2507 جنيهات للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب 29920 جنيها للشراء، 30080 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة 132945 جنيها للشراء، 133656 جنيها للبيع.