أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

بنوك مصر، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، الإسكندرية، أبوظبي الأول، كريدي اجريكول، فيصل الاسلامي:

بلغ سعر الدولار 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

بنوك التجاري الدولي (CIB):

بلغ 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ابو ظبي التجاري:

بلغ سعر الدولار 50.28 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

بنكي التعمير والإسكان، والقاهرة:

بلغ سعر الدولار 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.