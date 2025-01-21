اختبار اللعاب.. ثورة طبية للكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة

أعلن فريق من الباحثين بالمركز الطبي الروسي عن تطوير اختبار جديد يعتبر خطوة ثورية في مجال الكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة قبل ظهور الأعراض.

ووفقا لـ مجلة ديلي ميل، يعتمد هذا الاختبار على مسحة بسيطة من اللعاب يمكنها اكتشاف إنزيمات ضارة تشير إلى مشكلات صحية محتملة مثل أمراض اللثة أو خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويوفر هذا الاختبار تحذيرًا مبكرًا للأطباء مما يمكنهم من اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة وتقديم العلاجات المناسبة أو تعديل أنماط حياة المرضى قبل أن تتفاقم الحالات الصحية وتسبب أضرارًا جسيمة.

ويتميز الاختبار بقدرته على اكتشاف أمراض اللثة في غضون 10 دقائق فقط كما يمكنه الإشارة إلى احتمال الإصابة بأمراض أخرى مثل أمراض القلب و السكري وحتى الخرف.

وأوضحت الدكتورة فازيلا خان أوزبورن طبيبة الأسنان الشهيرة في هارلي ستريت التي تستخدم اختبار Periosafe كجزء من استشاراتها الروتينية أن هذا الاختبار يعمل كنظام إنذار مبكر فعال، فالفم يحتوي على ملايين البكتيريا بعضها قد يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجسم ككل بما في ذلك القلب والسكري.

وأكدت أن الكشف المبكر يتيح تقديم العلاج في الوقت المناسب، مما يمنع تفاقم الحالات الصحية.

كما أشارت إلى أن صحة الفم تعكس صحة الجسم العامة حيث يمكن من خلال اكتشاف البكتيريا الضارة في الفم تصنيف المرضى وفقًا لمخاطرهم الصحية وتقديم الرعاية المناسبة.

وأوصت الدكتورة باستخدام فرشاة الأسنان الكهربائية ومعجون الأسنان المحتوي على الفلورايد كوسائل فعالة للحد من تكاثر البكتيريا الضارة مؤكدة أهمية العناية بصحة الفم كجزء أساسي من الوقاية الصحية العامة.