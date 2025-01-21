أبو بكر الديب لقناة BBC: خطاب تنصيب الرئيس ترامب زلزال اقتصادي

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 08:54 ص

قال أبو بكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: إن خطاب التنصيب للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب كان بمثابة زلزال اقتصادي كبير، حيث تبنى دونالد ترامب، بعد أن أدى اليمين الدستورية، العديد من الإجراءات الجوهرية والمؤثرة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة.

وأضاف أبو بكر الديب، في حواره مع قناة BBC، أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سجل رقما قياسيا حيث كان أطول خطاب تنصيب في تاريخ أمريكا الحديث، مضيفا أن السياسات الحمائية التي تعهد بها ترامب تمثل تحديا لاستقرار النظام الاقتصادي العالمي، حيث يؤدي فرض الرسوم الجمركية وقيود التجارة، إلى تعطيل سلاسل الإمداد وتفاقم النزاعات التجارية بين الدول، لا سيما بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي فهذه الإجراءات لا تستهدف أعداء أمريكا فحسب بل حلفاءها أيضا.

وأشار الديب إلى أن ترامب العائد مجددا إلى البيت الأبيض، بعد غياب دام 4 سنوات، ليكون الرئيس الـ 47 لأكبر قوة في العالم خلفا لـ "جو بايدن"، أكد أن العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن، وأن مرحلة أفول الولايات المتحدة انتهت، وتطرق لبرنامج عمله في ملفات داخلية ودولية شملت الأمن والتجارة والهجرة والمناخ والعلاقات الخارجية والطاقة، حيث قال إنه سيطرد "ملايين المجرمين الأجانب" الذين يقيمون بطريقة غير نظامية في أمريكا.

كما أكد أن بلاده ستستعيد قناة بنما، التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت في 1914.. وتعهد بتجديد النظام التجاري الأمريكي، واعدا بفرض رسوم جمركية وضرائب على دول لدعم الأمريكيين، مضيفا: “بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا”، وعد ببناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتصدير الطاقة إلى أرجاء العالم، وأن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية.

وأوضح ترامب أنه سيوجه بحشد القوى الهائلة المتاحة لهزيمة التضخم القياسي وخفض الأسعار بسرعة، قائلا إن أزمة التضخم كانت ناجمة عن الإفراط الهائل في الإنفاق وارتفاع أسعار الطاقة وسنصنع السيارات في أمريكا بمعدل لم يكن أحد ليحلم به قبل بضع سنوات، ونغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا وسنطلق رواد الفضاء الأمريكيين إلى كوكب المريخ وأن إدارة الأمور في الولايات المتحدة كانت معيبة وأنه سيغير هذا الأمر.

وأوضح أبو بكر الديب أن السياسات الاقتصادية لترامب، مثل فرض رسوم جمركية عالية، من الصعب تنفيذها بشكل كامل، لأن تنفيذها كاملة ستمثل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي.

وأشار أبو بكر الديب إلى أن المكسيك ودول الاتحاد الأوروبي وكندا ستكون من بين الدول الأكثر تضررا في حال تنفيذ ترامب لهذه السياسات، في ظل اعتزامه فرض قيود على الاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وكذلك سياسات الهجرة والجوانب الأخرى التي تمس التعاون الدولي.