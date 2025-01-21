المرور اليوم.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، 21 يناير 2024، كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة المرور.

كثافات مرورية



شهد أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة خاصة منطقتي الدقي والعجوزة، كثافات مرورية مرورًا بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، وشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورًا بشارع فيصل وشارع ترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.

تباطؤ حركة السيارات



وتباطأت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما تباطأت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

تكدس حركة السيارات



كما شهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، حالة من التكدس المروري مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فيما تباطأت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المرور اليوم في القاهرة



ويشهد كوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس من التحرير لرمسيس كثافات مروية تمتد لمحور الخلفاوي من مساكن الزاوية لميدان الحدائق.

كما تكرر الأمر بمحور صلاح سالم عند كوبرى أكتوبر اتجاه المطار والدائري من دار السلام للبساتين وعند نزلة بهتيم اتجاه الزراعي وعند نزلة المنيب اتجاه المعادي.

المرور اليوم في الجيزة



وشهد المحور من ناهيا لميدان لبنان والعكس من الدائري لميدان لبنان ازدحام مروري، وتباطأت الحركة بشارع فيصل وشارع الهرم من شارع أحمد لطفي السيد اتجاه ميدان الجيزة، وشارع البحر الأعظم اتجاه كوبري عباس وسط تواجد مكثف لرجال المرور.

ومن جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث، بالإضافة إلى الدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق والتنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.

انتظام حركة السيارات أعلى هذه الطرق



وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.



الإدارة العامة للمرور



من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.