تشريح جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بالتبين

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بعرض جثة عامل، عثر عليه مشنوق داخل شقته بمنطقة التبين، علي الطب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وسببها وكيفية وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجد، وبيان سبب الوفاة وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجد، وبيان عما إذا كانت الوفاة قد حدثت وفق التصور الوارد بتحقيقات النيابة العامة من عدمه.



وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة عامل، مشنوق في سقف غرفته، بمنطقة التبين، جنوب المحافظة، وتحفظت قوات الأمن علي جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده، العثور علي جثة عامل، مشنوق داخل شقته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثمان المجني عليه، معلق بحبل داخل غرفته.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة التبين، أن المتوفي كان متزوج ولديه 3 أطفال، وتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.