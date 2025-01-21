النيابة تنتدب الطب الشرعي لفحص جثة عامل توفى إثر انهيار جبلي بالتبين

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بعرض جثة عامل، توفي إثر انهيار جبلي رملي فوقه بمنطقة التبين، علي الطب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وسببها وكيفية وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجد، وبيان سبب الوفاة وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجد، وبيان عما إذا كانت الوفاة قد حدثت وفق التصور الوارد بتحقيقات النيابة العامة من عدمه.

ولقي عامل مصرعه، إثر انهيار جبل رملي فوقه أثناء العمل في منطقة جبلية بالشارع الجديد بدائرة قسم شرطة التبين، وتحفظت قوات الأمن علي جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من مقاول، مفاده مصرع عامل، جراء انهيار جبل رملي فوقه.

وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بالعمل في منطقة جبلية بالشارع الجديد، في مجال البحث عن معادن الحديد والزهر داخل الرمال، انهار فوقه جبل رملي، ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.