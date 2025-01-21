ماذا قال بابا الفاتيكان لترامب ؟

بعث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان رسالة عبر وسائل إعلام تابعة للفاتيكان إلى دونالد ترامب

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء نص الرسالة كالاتي: بمناسبة تنصيبك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أقدم لك تحياتي الحارة وأؤكد لك صلواتي بأن يمنحك الله القدير المعرفة والقوة والحماية في أداء منصبك الرفيع. آمل أن يزدهر الشعب الأمريكي تحت قيادتك وأن يسعى دائمًا إلى بناء مجتمع أكثر عدالة حيث لا يوجد مكان للكراهية أو التمييز أو الإقصاء".

وأضاف: "وفي الوقت الذي تواجه فيه أسرتنا البشرية العديد من التحديات ناهيك عن آفة الحرب أطلب من الله أن يهدي جهودك لتعزيز السلام والمصالحة بين الشعوب، وبهذه المشاعر أدعو لك ولأسرتك وللشعب الأمريكي الحبيب بوفرة من البركات الإلهية".