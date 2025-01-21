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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يعين منتج برنامجه لتلفزيون الواقع مبعوثًا خاصًا إلى بريطانيا

دونالد ترامب ومارك
دونالد ترامب ومارك بورنيت
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس السبت، أنه اختار منتج برنامجه التلفزيوني الواقعي "المتدرب" (ذا أبرنتيس)، ليكون مبعوثًا خاصًا لإدارته إلى المملكة المتحدة، وفق وكالة "رويترز".

والمنتج مارك بورنيت البالغ 64 عامًا، هو بريطاني ابتكر البرنامج الذي منح ترامب شهرة على مستوى العالم بسبب طرده لعدد من المتسابقين الذين كانوا يتنافسون على مناصب في شركاته. 

كما ابتكر بورنيت وأنتج برنامجي "سيرفايفر" و"شارك تانك" وبرامج أخرى، وكان رئيسًا لمجموعة "إم جي إم" التلفزيونية العالمية.

وسبق أن اختار ترامب رجل الأعمال وارن ستيفنز ليكون سفيره لدى المملكة المتحدة.

ويوم الجمعة، عينت الحكومة البريطانية بيتر ماندلسون سفيرًا جديدًا لها لدى الولايات المتحدة، بهدف التقرب لترامب، وتجنب حرب تجارية، والحفاظ على تحالف البلدين بشأن أوكرانيا.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترامب إن بورنيت "سيعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية"، وسيركز على "التجارة وفرص الاستثمار والتبادل الثقافي".

دونالد ترامب مارك بورنيت الرئيس الأمريكي المنتخب منتج برنامجه لتلفزيون الواقع مبعوثا خاصا بريطانيا