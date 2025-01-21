ads
الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يخطط لإلغاء 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها إدارة بايدن

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الأمريكي أنه سيلغي نحو 80 أمرًا تنفيذيًا اتخذتها الإدارة السابقة، مشيرًا إلى أنه سينفذ أيضًا تجميدًا فوريًا للوائح التنظيمية والتوظيف.

وقال ترامب في خطاب أمام أنصاره والأعضاء الجمهوريين للكونجرس، "سألغي نحو 80 قرارًا تنفيذيًا مدمرًا ومتطرفًا اتخذتها الإدارة السابقة" وفق تعبيره.

وأكد ترامب أنه سيوقع "أمرًا تنفيذيًا ينهي الرقابة الحكومية على حرية التعبير"، كما أعلن أنه سيصدر وقفًا مؤقتًا للتعيينات، وسيلزم الموظفين الاتحاديين بالعودة إلى العمل حضوريًا.

وسيصدر ترامب أيضا مذكرة رئاسية توجه أعضاء الإدارة بحشد الصلاحيات للتغلب على التضخم".

وكشف ترامب أنه سيسحب الولايات المتحدة "فورًا" من اتفاقية باريس للمناخ.

دونالد ترامب أمرا تنفيذيا إدارة بايدن الرئيس الأمريكي