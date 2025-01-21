ترامب يخطط لإلغاء 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها إدارة بايدن

أكد الرئيس الأمريكي أنه سيلغي نحو 80 أمرًا تنفيذيًا اتخذتها الإدارة السابقة، مشيرًا إلى أنه سينفذ أيضًا تجميدًا فوريًا للوائح التنظيمية والتوظيف.

وقال ترامب في خطاب أمام أنصاره والأعضاء الجمهوريين للكونجرس، "سألغي نحو 80 قرارًا تنفيذيًا مدمرًا ومتطرفًا اتخذتها الإدارة السابقة" وفق تعبيره.

وأكد ترامب أنه سيوقع "أمرًا تنفيذيًا ينهي الرقابة الحكومية على حرية التعبير"، كما أعلن أنه سيصدر وقفًا مؤقتًا للتعيينات، وسيلزم الموظفين الاتحاديين بالعودة إلى العمل حضوريًا.

وسيصدر ترامب أيضا مذكرة رئاسية توجه أعضاء الإدارة بحشد الصلاحيات للتغلب على التضخم".

وكشف ترامب أنه سيسحب الولايات المتحدة "فورًا" من اتفاقية باريس للمناخ.