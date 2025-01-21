ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء رقابة الحكومة على حرية التعبير

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عددا من الأوامر التنفيذية في اليوم الأول من فترة رئاسته الثانية.

والأمر التنفيذي الأول الذي وقعه ترامب كان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.

وأعقب ترامب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجّهة إلى الأمم المتحدة لإبلاغ الهيئة العالمية بأن بلاده تعتزم الخروج من الاتفاق المبرم في العام 2015 والساعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغيّر المناخ.

وقال ترامب أمام أنصاره في "كابيتول وان أرينا" في العاصمة واشنطن إنه سيلغي نحو 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها الإدارة السابقة، مشيرا إلى أنه سينفذ أيضا تجميدا فوريا للوائح التنظيمية والتوظيف في الحكومة.

وأضاف: "العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن وسنعيد للسلطة هيبتها".وتابع: "سأوقع اليوم عفوا عن المعتقلين في قضايا اقتحام الكونجرس".