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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إطلاق البوستر الرسمي للدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

بوستر مهرجان الإسماعيلية
بوستر مهرجان الإسماعيلية
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أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن البوستر الرسمي للدورة الـ26، التي ترأسها المخرجة هالة جلال، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

البوستر من تصميم حبيبة أحمد سراج، وتصوير المخرج عبد الفتاح كمال، ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كافة التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة غدًا، الأربعاء الموافق 22 يناير، وذلك خلال مؤتمر صحفي يُعقد في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن المهرجان يُنظمه المركز القومي للسينما، ويُعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 1991.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة البوستر الرسمي هالة جلال