مبعوث ترامب للشرق الأوسط: سنسعى لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في المنطقة

وعد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الإثنين، بالعمل على إنهاء الصراع في المنطقة وتحقيق السلام المستدام.

أكد ويتكوف في خطاب ألقاه أمام أنصار الرئيس ترامب في "كابيتول وان أرينا"، أن الإدارة الأمريكية ستواصل تنفيذ وعد ترامب بإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، مشيرًا إلى أن هدفه الرئيسي هو تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال احترام سيادة الدول.

وأوضح أن رؤية ترامب للشرق الأوسط تقوم على احترام سيادة الدول، والتأكيد على أن التنمية الاقتصادية تمثل جسرا للسلام، وأن لكل دولة الحق في تقرير مصيرها.

وأشار إلى أن الوصول لشرق أوسط مزدهر "ليس حلما بعيد المنال".

وأدى ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة الإثنين ليعود مجددا إلى السلطة بعد غياب أربع سنوات إثر خسارته للانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام جو بايدن الذي انتهت فترة ولايته.