ترامب: سنعمل على خفض أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة في تصريحات أمام حشد من أنصاره، بخفض أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي سيشهد "عصرًا ذهبيًا" في الأيام القادمة.

وأعلن ترامب نيته إلغاء أكثر من 80 إجراء اتخذتها الإدارة السابقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين.

سيتم توقيع هذه الأوامر التنفيذية خلال مراسم خاصة في قاعة وان أرينا، مما يعكس أهمية هذه الإجراءات بالنسبة لإدارته. ومن المتوقع أن تشمل هذه الأوامر مراجعات واسعة لسياسات بيئية، اقتصادية، وقوانين تنظيمية، وخفض تكاليف المعيشة والطاقة

تأتي هذه التحركات، في إطار سعي ترامب لترسيخ رؤيته الاقتصادية وإثبات قدرته على الوفاء بوعوده الانتخابية.