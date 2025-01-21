«أكسيوس الأمريكي»: ولاية ترامب الثانية تبدأ رسميا في عودة سياسية مذهلة له

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري، في تقرير، أن التيار الآن يسير في اتجاه الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري مع السيطرة الكاملة على الكونجرس وتبرعات تنصيب كبيرة من أكبر الشركات الأمريكية حجما.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتخذ ترامب إجراءات تنفيذية بعد فترة وجيزة من إعادة توليه منصبه بشأن قضايا رئيسية بما في ذلك الهجرة ومستقبل تطبيق (تيك توك).

ونوه بأن دونالد ترامب أدى مساء الاثنين اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في تتويج لعودة سياسية مذهلة له، ووضع حركة (ماجا) المناصرة له في قلب السلطة في واشنطن.

وأقيمت مراسم تنصيب ترامب وأدى القسم ونائبه فانس داخل قاعة الكابيتول بسبب الطقس البارد في العاصمة واشنطن.