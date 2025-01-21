اليوم.. أولى جلسات المتهمين بالتعدي على شاب وإحداث عاهة مستديمة له بالأميرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات محاكمة 4 أشخاص عاطلين، متهمين بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض، مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في بتر أصابع يده.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، أسفرت عن إصابة شاب ببتر في أصابع يده وعلى الفور، تحركت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

أظهرت التحريات أن الحادث بدأ بمشادة كلامية بين طرف أول: (4 أشخاص أحدهم يحمل سلاحًا أبيض)، وطرف ثانٍ: (شاب عامل)، بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة.

الإجراءات القانونية

تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين بعد تقنين الإجراءات، وأحالتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت إليهم اتهامات بالشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة.