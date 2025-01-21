«الجارديان»: سعى ترامب لتصوير نفسه كـ"صاحب رؤية" يبشر بعصر تحولى فى أمريكا

رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سعى -خلال خطاب تنصيبه- إلى تصوير نفسه باعتباره صاحب رؤية يبشر بعصر تحولي في الولايات المتحدة؛ مشيرةً إلى أن ترامب بدأ بخطاب فخم، بأن "العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن"، وانتهى بالمبالغة المميزة له، بأن مواطنيه "على أعتاب أعظم أربع سنوات في التاريخ الأمريكي"؛ معتبرةً أن الواقع هو أن ترامب رجل استعراضي.

وذكرت الصحيفة -في مقال افتتاحي الإثنين- أن هذا كان تحولًا ملحوظًا بالنسبة لترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض باعتباره الرئيس السابع والأربعين، فقد تحدى عزله مرتين وإدانته جنائيًا، وحتى محاولة اغتياله، لافتةً إلى أن خطابه حول استعادة العظمة الوطنية يستغل الإحباط الذي يشعر به البعض تجاه مصيرهم.

وأضافت الصحيفة أنه في الظاهر، بدا تنصيب دونالد ترامب وأنه عملية انتقال للسلطة، مع تبادل المنافسين السياسيين للتصفيق المهذب، ولكن هذه كانت مجرد واجهة، فقد تظاهر خطاب ترامب بالتصالح، غير أنه كان في الواقع دعوة يمينية إلى "حمل السلاح ضد أعدائه".

وأوضحت أن الواقع يشير إلى أن سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أطلقها ترامب من شأنها أن تعمل على تسريع حالة الطوارئ المناخية وتحدي الدستور الأمريكي بشأن الحصول على الجنسية بالولادة، وتقليص نطاق الحماية القانونية.

ومضت الصحيفة تقول إن حركة "ماجا" (الاختصار لشعار "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى") التي يتبناها ترامب ليست فريدة من نوعها، غير أن شغفه بالإطراء وازدرائه للمنتقدين يجعله شخصية نادرة من غير المرجح تكرارها في السياسة الأمريكية في أي وقت قريب، وقد سلطت انتخابات عام 2024 الضوء على الانقسام السياسي الأمريكي الهش، حيث حصل الجمهوريون على السلطة بهامش ضيق، مما يؤكد وجود ناخبين منقسمين بشدة.

واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها قائلة إن عمق الانقسام يتمثل في أن الرئيس الذي انتهت فترة ولايته جو بايدن -في مشهد أخير درامي- استخدم سلطاته في العفو لحماية أفراد عائلته وعدد من موظفي العموم الحاليين والسابقين من انتقام ترامب، مشيرةً إلى أن إحدى ركائز سيادة القانون هي الثقة في المؤسسات، وليس الأفراد، لتوزيع العدالة، وحذرت من أن التخلي عن هذه المعايير يهدد بتفكيك أسس الديمقراطية نفسها.