اليوم.. جنح الدقي تنظر محاكمة إمام عاشور بتهمة السب والقذف عبر واتساب

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في القضية المقامة ضده من سيدة تدعى "داليا.ن"، بتهمة السب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب".

تفاصيل الدعوى

أقام محامٍ، وكيلًا عن السيدة "داليا.ن"، جنحة مباشرة ضد اللاعب إمام عاشور، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق "واتساب"، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضحت الدعوى أن اللاعب استخدم عبارات وألفاظًا مسيئة تجاه موكلته، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء لاسترداد حقها.

أزمة سابقة

تأتي هذه القضية عقب انتهاء أزمة إمام عاشور في واقعة مشاجرة بأحد المولات في مدينة الشيخ زايد، والتي انتهت بصدور حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمة الضرب.