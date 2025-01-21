ترامب يتلقى التهاني من عدد من الزعماء حول العالم

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 12:52 ص

قدم عدد من الزعماء والقادة التهاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودته إلى البيت الأبيض، معربين عن أملهم في إقامة علاقات جيدة مع الرئيس الاميركي الجديد.

وهنأ الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي دونالد ترامب، وقال في رسالة عبر منصة إكس، "الرئيس ترامب حاسم على الدوام وسياسة السلام بالقوة التي أعلنها توفّر فرصة لتعزيز الزعامة الأمريكية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وهو الأولوية المطلقة".

كما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقال إن رئاسته "ستعزز بقوة الإنفاق والإنتاج الدفاعيين" في التكتل، مضيفا "معا يمكننا تحقيق السلام عبر القوة، عبر حلف شمال الأطلسي".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فقال في رسالة عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا". وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ذروات أعلى".

من جهتها، عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أمل الاتحاد الأوروبي بـ"تعاون وثيق" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة "التحديات العالمية"، مشيرة الى "القوة المستدامة للشراكة عبر الأطلسي".

وجاء في منشور لفون دير لاين على منصة إكس، "أطيب التمنيات للرئيس دونالد ترامب في ولايتكم الثانية بصفتكم الرئيس الـ47 للولايات المتحدة". وأضافت "معا، يمكن لمجتمعاتنا تحقيق قدر أكبر من الازدهار وتعزيز أمنها المشترك".

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هنأ "صديقه العزيز" دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، مضيفا في منشور على إكس أنه "يتطلع" إلى "العمل بشكل وثيق مرة أخرى" مع ترامب "لبناء مستقبل أفضل للعالم (...) سيعود بالفائدة على بلدينا".

جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، هنأ دونالد ترامب قائلا "نحن أقوياء أكثر عندما نعمل معا".

وأضاف "كندا والولايات المتحدة تقيمان الشراكة الاقتصادية الأكثر نجاحا في العالم وكل منهما هي الشريك التجاري الأول للآخر".

كما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في استمرار "العلاقات الجيدة عبر الأطلسي" مع الولايات المتحدة، "أقرب حليف" لألمانيا، في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وكتب على إكس، "اليوم يتولى الرئيس دونالد ترامب منصبه. تهانينا! الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا وهدف سياستنا هو الحفاظ دائما على علاقات جيدة عبر الأطلسي. إن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضوا وأكثر من 400 مليون نسمة اتحاد قوي".

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي وقال إنه "منفتح على الحوار" بشأن أوكرانيا لتحقيق "سلام دائم".

وبعث الملك البريطاني تشارلز الثالث رسالة تهنئة شخصية إلى دونالد ترامب، مشيرا إلى "العلاقة الخاصة والدائمة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

رئيسة الوزراء الإيطالية، التي حضرت مراسم التنصيب، هنأت ترامب بـ"اطيب التمنيات" وقالت "أنا واثقة من أن الصداقة بين بلدينا والقيم التي تجمعنا ستوحّدنا لتعزيز التعاون بين إيطاليا والولايات المتحدة، لنواجه معا التحديات العالمية ونبني مستقبلا يقوم على الازدهار والأمن لشعبينا".

بدوره، أعرب الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أمله في أن تظل الولايات المتحدة "شريكا تاريخيا" للبرازيل تحت إدارة الجمهوري دونالد ترامب، حليف سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وقال لولا "بصفتي رئيسا للبرازيل، آمل أن تكون إدارة (ترامب) مجزية... وأن يستمر الأمريكيون في كونهم الشريك التاريخي الذي هم عليه بالنسبة للبرازيل، لأننا من جانبنا، لا نريد أي خلافات، لا مع فنزويلا، ولا مع الأمريكيين، ولا مع الصين أو الهند أو روسيا".