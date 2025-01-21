السجن 15 عامًا لعاطل بتهمة الشروع في القتل بالعياط

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالشروع في قتل عاملين باستخدام أدوات حادة.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 217 لسنة 2024 جنايات العياط والمقيدة برقم 5883 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم أعد أسلحة بيضاء شملت "شوم، مواسير حديدية، وعصا خشبية"، وتوجه إلى مكان الضحايا "م.س" و"إ.ع"، حيث باغتهما بالاعتداء محدثًا بهما إصابات بالغة، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتلهما.

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة لم تكتمل بسبب تدخل العلاج الطبي السريع الذي أنقذ حياة المجني عليهما.

تقارير الطب الشرعي

أفادت التقارير الطبية بأن المجني عليه الأول "م.س" يعاني من كسور بعظام الجبهة والزند الأيمن، مما أفقده القدرة على تحريك ذراعه الأيمن. أما المجني عليه الثاني "إ.ع"، فتبين إصابته بكسر متفتت في عظمة الزند اليسرى مع تورم شديد في رسغ اليد، نتيجة تعرضهما للضرب بأدوات صلبة.

الحكم القضائي

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا ضد المتهم، بعد ثبوت ارتكابه الواقعة.