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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المكسيك تطلق برنامجًا لدعم المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة

وزيرة الداخلية المكسيكية
وزيرة الداخلية المكسيكية روسيا إيسيلا رودريجيز
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أعلنت الحكومة المكسيكية عن إطلاق برنامج جديد تحت اسم "المكسيك تحتضنكم"، يهدف إلى استقبال ودعم المواطنين المكسيكيين الذين قد يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة عقب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للبلاد.

أوضحت وزيرة الداخلية المكسيكية روسيا إيسيلا رودريجيز خلال مؤتمر صحفي الإثنين، أن الحكومة استعدت لمواجهة تبعات سياسات الهجرة المتشددة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الجديد. 

وقالت الوزيرة: "المكسيك ستفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها، وستقدم كل ما هو ضروري لضمان إعادة توطينهم ودمجهم مجددًا في وطنهم".

ووتابعت، أن السلطات المكسيكية تستعد لعملية ترحيل المهاجرين المكسيكيين من الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول خططه بهذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم تقديم إمكانية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الحكومية للمواطنين الذين سيتم ترحيلهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والنقل والاتصال الهاتفي.

ويأتي ذلك على خلفية تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وكان ترامب قد تعهد باتخاذ إجراءات لمحاربة الهجرة بمثابة الخطوات الأولى بعد توليه المنصب.

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