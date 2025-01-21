مصادر طبية فلسطينية: انتشال جثامين 58 شهيدا من جنوب غزة

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة دير جرير، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي السياق، تجمهر مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقا وفي منطقة جبل تل العاصور، شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال تجمهرت عند مدخل قرية برقا، ووضعت مسامير على الطريق لإعطاب إطارات مركبات المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال تجمهرت في منطقة تل العاصور قرب قرية كفر مالك، ما أعاق حركة المواطنين في المكان.

وكان عدد من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال قد تجمهروا في وقت سابق من مساء اليوم عند مفترق "كرملو" قرب قرية الطيبة شمال شرق رام الله، ما أعاق حركة الفلسطينيين في المنطقة.