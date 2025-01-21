قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مداخل قرى وبلدات في محافظة سلفيت

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، مداخل قرى وبلدات في محافظة سلفيت. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت ومنعت المواطنين الخروج من المدينة، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة بالقرب من مدخل بلدة قراوة بني حسان، المؤدي إلى القرى والبلدات الغربية من المحافظة، ونصبت حاجزا عسكريا عندها وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام صوب مركبات المواطنين التي تقترب من الحاجز، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي قريتي كفل حارس وحارس، ومدخلي قرية مردا، ومدخل بلدة جماعين المجاورة، وكذلك البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة دير بلوط، المؤدي إلى قرية رافات المجاورة، ونصبت حاجزا عسكريا عنده وفتشت مركبات المواطنين المتوجهين إلى دير بلوط، ودققت في هويات راكبيها.