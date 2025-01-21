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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية إسرائيل يُهاجم حزب "العظمة اليهودية" لخروجه من الائتلاف الحاكم

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
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هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس الإثنين، حزب "العظمة اليهودية"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن جفير، لخروجه من الائتلاف الحاكم، مشيرا إلى أن قاعدة الحكومة تتقلص بسببه.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ساعر قوله: إن حزب "الأمل الجديد" مكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رفضه حزب "العظمة اليهودية".. وقد حان وقت مراجعة النفس لكل أولئك الذين هاجمونا بوحشية.

وأضاف "ساعر": يجب على الجميع أن يسألوا أنفسهم من ساهم أكثر في إعادة الرهائن، زعيم المعارضة بصيحاته أم نحن بأفعالنا.. لو كنا استمعنا إلى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، لكانت الساعات الـ 24 الماضية مختلفة.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إيتمار بن جفير نتنياهو