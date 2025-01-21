المغرب وباكستان يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

بحث عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني المغربي، خلال لقائه أمس الاثنين بالرباط، مع سلمان الشودري المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية الباكستانية، التعاون الثنائي في المجال الأمني، ودراسة الآليات الكفيلة بالارتقاء بهذا التعاون وتنويع مجالاته، بما يضمن تضافر الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة في مجال محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك على خلفية حادث أودى مؤخرا بحياة مجموعة من المواطنين الباكستانيين إثر انقلاب قارب للهجرة غير المشروعة قبالة شواطئ مدينة "الداخلة" المغربية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي بأن الطرفين بحثا تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، في ظل تنامي الخطر الإرهابي المحدق بأمن الدولتين، وذلك بحكم قربهما الجغرافي من بؤر التوتر التي تعرف نشاطا مكثفا للجماعات التابعة لـ "القاعدة" و"داعش".

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد بحث آفاق تعزيز مستوى التعاون الأمني بين البلدين، وذلك عبر تبادل التجارب والخبرات، فضلا عن تبادل المعلومات بما يسمح بمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر التي تحدق بأمن البلدين وبسلامة مواطنيهما.