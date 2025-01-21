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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لم يرحم ضعفها| ضبط سائق تحرش بفتاة داخل عقار بالدقي

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على السائق المتهم بالتحرش بفتاة تعاني من التوحد بمدخل عقار بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أسرة فتاة تعاني من التوحد يتهمون سائق بالتعدي علي كريمتهما والتحرش بها بمدخل العقار محل سكنهم مستغلا حالتها المرضية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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