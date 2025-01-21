تعرف على طاقم تحكيم مباراة غزل المحلة وحرس الحدود بالدوري الممتاز

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة غزل المحلة ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، نظيره حرس الحدود على ملعب استاد المحلة، في مباراة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، على أن تنطلق في الرابعة عصرًا.

طاقم تحكيم مباراة غزل المحلة ضد حرس الحدود

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مهمة إدارة مباراة غزل المحلة ضد حرس الحدود تحكيميًا للحكم عاطف حسين حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد بكر حكم مساعد أول، وأحمد زيدان حكم مساعد ثان، وأحمد حمدي حكمًا رابعًا، على أن يقود محمد سلامة غرفة تقنية الفيديو «VAR» بمساعدة الحكم محمد عطا.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات خلال الموسم الجاري 2024-2025.

بينما يأتي حرس الحدود في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط، بعدما لعب 8 لقاءات، لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد، حيث تلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مباريات.