برشور المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بمعرض الكتاب الدولي

أعلن المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية عن مشاركته في معرض الكتاب الدولي، حيث يقدم توصيفًا كاملًا لجميع مطبوعاته في صالة (1) جناح A47، تحت اسم “مؤسسة القديس أنطونيوس”.

أولًا: الإصدارات الجديدة:

1. القديس أثناسيوس الرسولي: حياته وتعاليمه وأهم كتاباته (8 كتب في مجلد واحد بسعر خاص 150 جنيهًا فقط).

2. ضد يوليان أسقف هيوليكارناسوس - الجزء الأول: للقديس ساويرس الأنطاكي.

3. تفسير سفر إشعياء جـ5: للقديس كيرلس الإسكندري.

4. شرح وتفسير سفر ملاخي: للقديس كيرلس الإسكندري.

5. قراءة في الفكر الآبائي في القرون الأولى: للدكتور جورج ميشيل.

6. الأدب المسيحي في القرنين الأول والثاني: للباحث بيشوي إسحاق.

7. أيقونوغرافيا “رتبة كاهن أبدي مليكصادق”: القمص متياس نصر منقريوس.

8. أيقونوغرافيا الثالوث القدوس “عتيق الأيام”: القمص متياس نصر منقريوس.



طبعات جديدة لكتب نفدت منذ زمن:

1. القديس مقاريوس الكبير: حياته وتعاليمه.

2. التبني للآب عند آباء الكنيسة.

3. القديس إغناطيوس - حامل الإله: حياته وتعاليمه.

4. الآباء الرسوليون.

5. القديس كيرلس الإسكندري: حياته وتعاليمه.

6. أسرار الكنيسة.

7. تدبير الخلاص عند آباء الكنيسة.

8. الإفخارستيا والحياة الروحية.

9. القديس أثناسيوس: حياته وتعاليمه.

10. القديس يوحنا ذهبي الفم: حياته وتعاليمه.

11. الصلاة الربانية.