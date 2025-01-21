تشيلسي يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزًا مستحقًا على وولفرهامبتون بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت أداءً مميزًا من جانب البلوز الذين نجحوا في قلب النتيجة بعد شوط أول انتهى بالتعادل.

افتتح مات دوهيرتي التسجيل لوولفرهامبتون في الدقيقة 24 بعد خطأ دفاعي من تشيلسي وتعادل تشيلسي قبل نهاية الشوط الأول بفضل هدف توسين أدارابيويو في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني، سجل مارك كوكوريلا هدف التقدم في الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة من كيرنان دوسبري-هال وعزز نوني مادويكي النتيجة بهدف ثالث لتشيلسي في الدقيقة 65 بمساعدة من تريفوه تشالوباه.

بهذا الفوز، يواصل تشيلسي تحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يزيد الضغط على وولفرهامبتون الذي يحتاج لتصحيح مساره في المباريات القادمة.