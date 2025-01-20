مجلس كنائس مصر يحتفل بعيد الميلاد

نظمت لجنة خدام الرعايا للكهنة والقسوس بمجلس كنائس مصر، اليوم، احتفالاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حمل شعار "الميلاد يجمعنا"، وذلك في كنيسة القديس أنطونيوس للأقباط الكاثوليك بالفجالة، وشارك بالحضور ٦٠ من الكهنة والقساوسة من مختلف الطوائف.

وتضمن برنامجه كلمتين رئيسيتين، الأولى قدمها الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين المشارك للمجلس بعنوان “أتينا لنسجد له”، والثانية للقس إسطفانوس فايز، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالفجالة، بعنوان “فسدنا فاعتُقنا”.

كما جرى تبادل الحوار بين المشاركين، وسط أجواء ودية مليئة بالمحبة والتآخي، تبادل خلالها الحضور التهاني بعيد الميلاد المجيد.