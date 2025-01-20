عمر مرموش يصل إنجلترا استعدادًا للكشف الطبي في مانشستر سيتي

وصل النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم إلى إنجلترا تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ومن المقرر أن يخضع مرموش للفحص الطبي غدًا الثلاثاء، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن مرموش في طريقه إلى مانشستر للتوقيع كلاعب للسيتي خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار رومانو إلى أن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كرسوم انتقال، مع عقد يمتد لخمسة أعوام.

موسم حافل

عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عامًا، قدم أداءً مميزًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 25 مباراة.

هذا التألق جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن مانشستر سيتي نجح في حسم الصفقة لصالحه.

من المتوقع أن يعلن النادي الإنجليزي عن الصفقة رسميًا بعد اجتياز مرموش للفحص الطبي بنجاح.

وتترقب الجماهير المصرية والإنجليزية هذا الانتقال الذي يُعد خطوة كبيرة في مسيرة اللاعب الاحترافية.