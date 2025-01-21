صراع التأهل يشعل دوري الأبطال.. ترتيب الفرق وحسابات الحسم

في موسم 2024/2025، شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا تغييرات جذرية في نظامها، حيث تم إلغاء مرحلة المجموعات التقليدية واستبدالها بمرحلة دوري تضم 36 فريقًا يتنافسون في جدول ترتيب موحّد. يخوض كل فريق 8 مباريات خلال 10 أسابيع، ويتأهل مباشرةً أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16. أما الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24، فتخوض مباريات ملحق بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين المتبقين. في حين تُقصى الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى 36 من المنافسات الأوروبية لهذا الموسم.

ليفربول بالعلامة الكاملة

حتى الجولة السادسة، يتصدر ليفربول الإنجليزي الترتيب بالعلامة الكاملة (18 نقطة) يليه برشلونة الإسباني برصيد 15 نقطة، ثم أرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني وأستون فيلا الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وستاد بريست الفرنسي وليل الفرنسي، جميعهم برصيد 13 نقطة.

صراع البقاء

في المراكز من 9 إلى 24، نجد فرقًا مثل بوروسيا دورتموند الألماني (12 نقطة)، بايرن ميونيخ الألماني (12 نقطة)، أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)، ميلان الإيطالي (12 نقطة)، أتالانتا الإيطالي (11 نقطة)، يوفنتوس الإيطالي (11 نقطة)، بنفيكا البرتغالي (10 نقاط)، موناكو الفرنسي (10 نقاط)، سبورتينغ لشبونة البرتغالي (10 نقاط)، فينورد الهولندي (10 نقاط)، كلوب بروج البلجيكي (10 نقاط)، ريال مدريد الإسباني (9 نقاط)، سيلتيك الاسكتلندي (9 نقاط)، مانشستر سيتي الإنجليزي (8 نقاط)، آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)، ودينامو زجرب الكرواتي (8 نقاط).

أما الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى 36، فتشمل باريس سان جيرمان الفرنسي (7 نقاط)، شتوتجارت الألماني (7 نقاط)، شاختار دونيتسك الأوكراني (4 نقاط)، سبارتا براج التشيكي (4 نقاط)، شتورم جراتس النمساوي (3 نقاط)، جيرونا الإسباني (3 نقاط)، النجم الأحمر الصربي (3 نقاط)، ريد بول سالزبورج النمساوي (3 نقاط)، بولونيا الإيطالي (2 نقاط)، لايبزيج الألماني (0 نقاط)، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (0 نقاط)، ويونج بويز السويسري (0 نقاط).

مع تبقّي جولتين على نهاية المرحلة، تشتد المنافسة بين الفرق لضمان التأهل المباشر أو خوض مباريات الملحق، بينما تسعى الفرق المتأخرة لتحسين مراكزها وتفادي الإقصاء المبكر.