معركة التصريحات.. بيلوسي تهاجم أجندة ترامب الضريبية

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، وزعيمة الديمقراطيين البارزة، نانسي بيلوسي، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم تنصيبه، مشيرة إلى أنه تجنب التطرق إلى خطة إدارته فيما يتعلق بضرائب الأثرياء، وهو موضوع أثار جدلًا واسعًا خلال فترته السابقة.

وفي بيان أصدرته، أشارت بيلوسي إلى أن الإنجاز الرئيسي الذي حققته الإدارة السابقة كان تخفيضًا ضريبيًا أفاد بشكل كبير الفئة الأكثر ثراءً في المجتمع.

وأوضحت أن 83% من المنافع الناتجة عن هذا الإجراء كانت من نصيب أغنى 1% من الأمريكيين، في حين تسبب هذا التخفيض في زيادة الدين العام بمقدار تريليوني دولار.

وتطرقت إلى أن حملة ترامب الانتخابية ركزت على تمديد تلك التخفيضات الضريبية، معتبرة أن ذلك يمثل أولوية له مع بداية عمل الكونغرس الجديد.

وأضافت أن هذا التوجه يعكس سياسة اقتصادية لا تلبي تطلعات الأمريكيين الذين يطمحون إلى بناء اقتصاد يستند إلى دعم الطبقة الوسطى بدلًا من تقديم الامتيازات للأثرياء.

وفي الوقت نفسه، استخدم ترامب خطابه لمهاجمة بيلوسي بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنها تتحمل مسؤولية كبيرة عن أزمات مختلفة، دون أن يخوض في تفاصيل محددة.

أثارت تصريحات ترامب جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، مما يعكس استمرار الانقسام السياسي العميق في المشهد الأمريكي.