جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بأطفيح وتركيب بلاط الإنترلوك لـ54 شارع

أجري ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز أطفيح حيث تفقد النائب قرية الكريمات للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا بأستمرار رفع مستوى النظافة، جاء ذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

والتقي النائب بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز، كما تابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بطريق أبو منع وشارع جمال عبد الناصر وتركيب بلاك الانترلوك لعدد ٥٤ شارع بمدينة أطفيح مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ عز أمين رئيس مركز اطفيح والمهندس فؤاد زكريا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان و مسؤلي الشركة المنفذة للأعمال.