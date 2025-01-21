ليلة الحسم في دوري الأبطال| مواجهات نارية وأحلام التأهل

يشهد اليوم سلسلة من المواجهات الحاسمة ضمن الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا، حيث تتنافس الفرق على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط التي تقربها من التأهل للأدوار الإقصائية.

سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت:

يستضيف فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي نظيره شتوتجارت الألماني في مواجهة تجمع بين طموح الفريق المضيف لاستغلال عامل الأرض والجمهور، ورغبة الفريق الألماني في الفوز يعتمد سلوفان على تنظيمه الدفاعي القوي، بينما يعول شتوتجارت على قوته الهجومية

سرفينا زفيزدا ضد بي إس في آيندهوفن:

يلتقي فريق سرفينا زفيزدا الصربي مع نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي في مباراة متكافئة على ملعب "ماراكانا". الفريق الصربي يسعى لتعويض نتائجه المتواضعة في الجولات السابقة، بينما يدخل آيندهوفن المباراة بهدف تعزيز فرصه في التأهل

بولونيا ضد بوروسيا دورتموند:

يواجه بولونيا الإيطالي فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مباراة صعبة على ملعب "ريناتو دالارا".

بولونيا، الذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جمهوره، يعتمد على خط دفاعه الصلب، بينما يسعى دورتموند لمواصلة نتائجه الإيجابية مستفيدًا من قوته الهجومية

أتلانتا ضد شتورم جراتس:

تُقام مباراة أتلانتا الإيطالي ضد شتورم غراتس النمساوي في ملعب "جيويس". يسعى أتلانتا للفوز لضمان تصدر مجموعته، معتمدًا على تألق مهاجميه، بينما يطمح شتورم جراتس في تحقيق مفاجأة تعزز من فرصه في المنافسة.