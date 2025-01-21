موناكو وأستون فيلا في مواجهة متوازنة بدوري الأبطال

يستضيف موناكو الفرنسي فريق أستون فيلا الإنجليزي في لقاء يتوقع أن يكون متوازنًا ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

الفريق الفرنسي يمتلك 10 نقاط فى المركز الـ16 يسعى لتحقيق فوز يعزز موقفه في المنافسة الأوروبية، أما أستون فيلا، والذى يعتبر الحصان الأسود للبطولة حتى الآن، والذى يمتلك 13 نقطه فى المركز الخامس يدخل المباراة برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار الفريق الإنجليزي يعتمد على قوته الجماعية وتنظيمه الدفاعي.

المباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يأمل موناكو في استغلال ملعبه لتحقيق الفوز، بينما يسعى أستون فيلا لإثبات جدارته في البطولة.