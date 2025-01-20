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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"سراج" يفتتح معرض صنع في سوهاج بالتعاون مع الغرفة التجارية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، معرض "صُنع في سوهاج"، المقام بأرض سينما أوبرا بميدان الثقافة، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار جهود دعم الاقتصاد الصناعي المحلي، وتعزيز الصناعات التراثية، والصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر،  واستمرارا للفعاليات والمعارض التي تم إطلاقها منذ بداية هذا العام، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقد تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمعرض، والذي يضم أكثر من 30 عارض يمثلون مختلف المناطق الصناعية والحرف التراثية، وكل ما يلبي احتياجات الأسرة، ضمن مجموعة من الفعاليات التي تشهدها المحافظة لطرح السلع المعمرة، والملابس، والأدوات، وكل ما يلزم الأسرة السوهاجية بأسعار مخفضة على جميع السلع تصل إلى 25%.

وأكد المحافظ حرص الدولة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتحسين فرص المعيشة للمواطنين، مشيرا إلى أن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوعين متتاليين، في الفترة من 20 يناير وحتى 4 فبراير القادم، ويضم عدد من ورش العمل، والحوافز، والفعاليات على هامش المعرض لإتاحة الفرص لأبناء المحافظة للاستفادة من المنتجات المحلية بأسعار تنافسية.

ومن جانبه توجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج بالشكر للمحافظ على دعمه التام لإقامة المعرض وتذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أن المعرض يضم عارضين جدد يشاركون لأول مرة، ويقدمون منتجاتهم بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويطرح المعرض فرص لبيع السلع نقدا أو بالتقسيط، بالإضافة إلى خدمة أعضاء النقابات، والجمعيات، وكافة المؤسسات.

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