إحالة معلمة للنيابة لتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في الفيوم

اتخذ الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عددًا من القرارات الانضباطية الحاسمة، وذلك بعد رصد بعض المخالفات خلال اليومين الأول والثاني من الامتحانات، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م، وبهدف الحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات.

حيث اتخذ حزمة قرارات انضباطية، وهي إحالة معلمة إلى النيابة العامة عقب نشر امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور ساعة من بدء الامتحان في اليوم الأول (السبت الموافق 18 يناير 2025م)، تم اتخاذ قرار بإحالة المعلمة التي قامت بنشر الامتحان إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

كما اتخذ وكيل الوزارة إجراءات قانونية بشأن المتسبب في تصوير إمتحان مادة العلوم، حيث تم رصد واقعة تصوير امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى (اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025م) بعد ساعة من بدء الامتحان، ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري حاليًا إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة.

فيما قرر "قبيصي" إلغاء امتحان مادة العلوم لطالبة بمدرسة طامية الرسمية للغات - إدارة طامية التعليمية، بسبب حيازتها لتليفون محمول أثناء الامتحان داخل اللجنة وعدم استخدامه، مما يتعارض مع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات

كما قرر إلغاء امتحان مادة العلوم لطالب بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، بإدارة غرب الفيوم التعليمية بسبب حيازته لتليفون محمول داخل اللجنة أثناء الامتحان، بالإضافة إلى سوء سلوكه داخل اللجنة

كما أكد الدكتور خالد قبيصي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المديرية على ضمان سير الامتحانات بشكل منضبط وعادل، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تحدث خلال سير العملية الامتحانية لضمان حقوق الطلاب والحفاظ على نزاهة الامتحانات، وعدم الغش أو حيازة التليفون المحمول نهائيا مع الطلاب أو المعلمين.

وبهذه المناسبة تناشد المديرية الجميع بالالتزام بضوابط العملية الامتحانية حرصاً على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.