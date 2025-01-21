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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كلوب بروج يسعى لمفاجأة يوفنتوس في مواجهة أوروبية مثيرة

يوفنتوس
يوفنتوس
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يستضيف اليوم كلوب بروج البلجيكي فريق يوفنتوس الإيطالي في مباراة مرتقبة ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

 الفريق البلجيكي يدخل اللقاء برصيد 10 نقاط فى المركز الـ19، وهو يدرك أهمية الفوز للحفاظ على آماله في التأهل للدور المقبل. 

 يعتمد كلوب بروج على التنظيم الدفاعي المحكم والهجمات السريعة، من جهة أخرى، يسعى يوفنتوس، لتحقيق فوز جديد، السيدة العجوز تمتلك 11 نقطة فى المركز الـ14 بتشكيلة مميزة تضم أسماء بارزة، مما يجعلها مرشحة بقوة لتحقيق الانتصار.
المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين، خاصة أن بروج يريد استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يعتمد يوفنتوس على خبرته الأوروبية الكبيرة لتخطي العقبات، الأعين ستكون موجهة نحو أداء الدفاعين، حيث من المتوقع أن تكون المواجهة متكافئة في ظل قوة الهجوم لدى كلا الفريقين.

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