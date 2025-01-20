6 آلاف معلم بالمنيا يستنجدون بالرئيس لحل أزمتهم

ناشد 6 آلاف من معلمي عقد المحافظ بالمنيا الذين يعملون بالتربية والتعليم، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحل مشكلتهم بنقلهم على موازنة الدولة أسوة بزملائهم الذين تم نقلهم على الموازنة ورفع المعاناة عنه وعن أسرهم وأولادهم منذ ١٢ عام والاستجابة لحل مشكلتهم

وجاء نص الشكوى كالآتي :

"فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تحيه طيبه وبعد نلتمس من سيادتكم رفع الظلم عن العاملين بالتربية والتعليم والموزعين على جميع إدارات ومدارس محافظة المنيا تحت مسمى درجات شخصية وهمية ويتقاضون مرتباتهم من صندوق محافظة المنيا تحت مسمى العاملون على الصناديق والحسابات الخاصة مما أثقل العبء عليها علمآ بأننا طيلة فترة عملنا من بداية عملنا كمدرسين بالحصة ونحن نتقاضى مرتباتنا من ميزانية مديرية التربية والتعليم بالمنيا وكل مسمياتنا الوظيفية لا تتناسب إلا مع العمل فى التربية والتعليم لذا نلتمس من سيادتكم وكلنا أمل فى رفع المعاناة عنا وعن أسرنا وأولادنا منذ ١٢ عام والاستجابة لحل مشكلتنا والتى تتلخص فى الأتي:

نقلنا على موازنة الدولة أسوة بزملائنا الذين تم نقلهم على موازنة الدولة منذ عام ٢٠١٤ ومع أنهم عينوا معانا بنفس القرار ونفس المرتب ونفس الوضع لكنهم تميزوا عنا وبقينا نعانى وأسرنا حتى الآن.

صرف جميع مستحقاتنا من الحد الأدنى للأجور من عام ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٣ وهو ما أقره سيادتكم وهو حق لنا كباقى زملائنا فى الجهاز الإدارى للدولة.

انتظام المرتب وضم حافز الحد الأدنى للأجور إلى المرتب وعمل مرتباتنا في استمارة واحدة تحقيقاً للاستقرار الوظيفي والمعيشي لنا فنحن نعول أسر وعلينا التزامات لحين نقلنا على الموازنة العامة للدولة وحيث إننا نتقاضى المرتب على جزئين.

صرف مكافأة الامتحانات كباقى زملائنا فى التربية والتعليم فنحن نقوم بأعمال الامتحانات مثلهم بل أكثر منهم علمآ بأن هناك منشور ينص على أحقيتنا فى المكافأة ولكن لم يتم تنفيذه وهو من وزارة المالية.

التسوية او إعادة التعيين للحاصلين على مؤهلات عليا علمآ بأن الأوراق سلمت للمديرية من٢٠٢٠ تحت رقم وارد ولكن لم يتخذ فيها اى إجراء وهناك مذكرة مرسله من سيادة المحافظ السابق للتنظيم والإدارة بالقاهرة لحصول الحاصلين على مؤهلات عليا بأحقيتهم في التصويب الوظيفي أسوة بباقي المحافظات واسوه بزملائنا في نفس الدرجة ونفس العقد.

مخاطبة وزير المالية بإصدار تعليمات لجميع المحافظات بأحقية نقل او انتداب المغتربين للم شمل أسرهم وفى الأخير النقل على موازنة الدولة كفيل بحل جميع هذه المشكلات وفيه إرضاء لجميع العاملين بالتربية والتعليم بالمنيا.