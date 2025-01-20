ads
الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عصابة سرقت سيارة من سائق بالإكراه بـ15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم محمود عاطف، من القبض علي عصابة استدرجت سائق من رمسيس وسرقة سيارته بالإكراه بدائرة القسم.

ورد بلاغ للرائد مهاب الشاعر، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المواطن "محمد منصور توفيق"، 55 سنة، سائق ومقيم بباب الشعرية بالقاهرة، مفاده قيام عاطلين بالركوب معه من رمسيس، لتوصيلهما لمدينة 15 مايو.

وأثناء سيره بطريق جبلي بدائرة قسم شرطة 15 مايو، فوجئ بالراكب الخلفي يلف حبل حول رقبته ويخنقه، ووضع مطواة علي رقبته مهدده بالذبح، وقام الأخر بوضع مطواه في جانبه، وقاما بإجباره علي النزول وتقييده بالحبال، واستوليا علي السيارة وفرا هاربين.
 وبإجراء التحريات وإستخدام التقنيات الحديثة، توصلت جهود البحث إن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين، مقيمين بمحافظة المنيا. 

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية وداهمت مكان تواجد المتهمين بمحافظة المنيا، وأمكن القبض عليهما، وأرشدا عن مكان تواجد السيارة المبلغ بسرقتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

استخدام التقنيات الحديثة 15 مايو التقنيات الحديثة القبض علي عصابة ب15 مايو بمحافظة المنيا سرقة سيارته