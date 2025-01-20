القبض على عصابة سرقت سيارة من سائق بالإكراه بـ15 مايو

تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم محمود عاطف، من القبض علي عصابة استدرجت سائق من رمسيس وسرقة سيارته بالإكراه بدائرة القسم.

ورد بلاغ للرائد مهاب الشاعر، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المواطن "محمد منصور توفيق"، 55 سنة، سائق ومقيم بباب الشعرية بالقاهرة، مفاده قيام عاطلين بالركوب معه من رمسيس، لتوصيلهما لمدينة 15 مايو.

وأثناء سيره بطريق جبلي بدائرة قسم شرطة 15 مايو، فوجئ بالراكب الخلفي يلف حبل حول رقبته ويخنقه، ووضع مطواة علي رقبته مهدده بالذبح، وقام الأخر بوضع مطواه في جانبه، وقاما بإجباره علي النزول وتقييده بالحبال، واستوليا علي السيارة وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات وإستخدام التقنيات الحديثة، توصلت جهود البحث إن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين، مقيمين بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية وداهمت مكان تواجد المتهمين بمحافظة المنيا، وأمكن القبض عليهما، وأرشدا عن مكان تواجد السيارة المبلغ بسرقتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.