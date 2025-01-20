وزير الزراعة: مبادرة مستقبل وطن لسداد ديوان المزارعين تسهم في مساندة الفلاح

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب مستقبل وطن لسداد ديوان المزارعين، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في مساعدة الفلاح من أجل تقديم حياة أفصل للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة سداد ديوان المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية، التى نظمها حزب مستقبل وطن، تحت شعار (ايد بتزرع.. وايد بتساعد)، والتي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال الوزير أن الحفل يعطي رسالة واضحة تعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

كما وجه الشكر للنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس مجلس الأمين العام لحزب مستقبل وطن على الدعوة للمشاركة في احتفالية اليوم.

تقدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالشكر للنائب أحمد عبدالجواد وقيادات وشباب حزب مستقبل وطن على المبادرات الخدمية في الشارع المصري.

واستشهد الوزير بمقولة الرئيس السيسي بأن من لا يملك قوته لا يملك قراره، موضحا أن مصر ستظل سلة غذاء العالم، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعطى اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي.

كما وجه الشكر لشباب قيادات الحزب على المبادرة، مشيرًا إلى أن الحفل يعطي رسالة واضحة تعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وقال أن الأمر يتطلب التكاتف الوطني من جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى وزارة الزراعة مستمرة في دعم صغار المزارعين وتوفير جميع ما يحتاجه الفلاح وتطوير تكنولوجيا الزراعة.

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