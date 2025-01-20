لعدم استقرار الطقس.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد

تشهد محافظة البحيرة، غدًا الثلاثاء 21 يناير، شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر قد تصل إلى حد الضباب، بالإضافة إلى أمطار متوسطة الشدة ورعدية مساءً، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد مركز السيطرة والتحكم وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس.

حالة الطقس في البحيرة

وأكدت محافظ البحيرة على الاستعداد الكامل للمحافظة للتعامل مع هذه الظروف المناخية، حيث تعمل المحافظة وفق خطة استباقية تضمن الانتشار السريع للمعدات والفرق الميدانية في المواقع المتأثرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وشددت على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات بكافة أنحاء المدن والمراكز، ووجهت بتفعيل خطة متكاملة تشمل:

متابعة دورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق.

مراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي.

تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها.

مراجعة المعديات والمراكب النيلية وإيقاف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات.

مراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم لإجراء الصيانة.

ومن الجدير بالذكر ان المحافظة استعدت بعدد 1477 معدة موزعة بنطاق المحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء 21 يناير 2025، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حيث يصل البرودة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

تفاصيل حالة الطقس

تشير التوقعات إلى احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع فرص لتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكما يُتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة ليلاً، في حين ستشهد مناطق الوجه البحري أمطارًا متوسطة ورعدية أحيانًا مساءً.

أيضًا، من المتوقع أن تمتد الأمطار المتوسطة والرعدية إلى مناطق من مطروح والصحراء الغربية، لتصل مساءً إلى محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلاً على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي: