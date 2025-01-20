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الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة».. احتفالات حاشدة بالأسرى المحررين.. إسرائيل تفرج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

البوابة نيوز
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 21 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

 

مصر والنمسا.. تنسيق مشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية
الرئيس السيسي يؤكد للمستشار النمساوي ضرورة إعادة إعمار غزة وتخفيف المأساة الإنسانية
سيدات البيت الأبيض.. أشهر 10 أيقونات للأناقة والوفاء والقيادة
بمناسبة احتفالات 25 يناير.. قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم
احتفالات حاشدة بالأسرى المحررين.. إسرائيل تفرج عن 90 معتقلً فلسطينيًا ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل
الرئيس 47 لأمريكا.. العالم يدخل عصر ترامب
الاتحاد الأوروبي يدرس التوصل إلى "صفقة" بشأن الدفاع العسكري مقابل السلام التجاري
إيران: نريد نهجًا واقعيًا في التعامل مع قضايا ومصالح دول المنطقة
أزمة بسبب تسريب مذكرة سرية من السفير الألماني في واشنطن تنتقد ترامب
كوريا الجنوبية تعلن عن دعم مالي ضخم لصادراتها في مواجهة عودة الرئيس

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مصر النمسا السيسي غزة البيت الأبيض 25 يناير ترامب