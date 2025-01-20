رئيس جامعة دمياط يشارك في لقاء اللواء سمير فرج

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم ندوة نظمها حزب "مستقبل وطن" تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري"، والتي أقيمت بفندق "شتايجنبرجر" برأس البر، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط ، والدكتور محمد أنور عرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط ، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والشباب ومسؤولي الحزب والمهتمين بالشأن العام .

وتحدث في الندوة اللواء أركان حرب سمير فرج، المحلل الاستراتيجي في مجال الأمن القومي، حيث ناقش أبرز التحديات التي تواجه مصر على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، مُسلطًا الضوء على الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز الأمن بمجالاته الشاملة، بما في ذلك الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب الأمن العسكري ، وأشار فرج إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة المخاطر التي تهدد الاستقرار.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم فتح باب النقاش حول سُبل تعزيز صمود الدولة المصرية في مواجهة التحديات.

يذكر أن حزب "مستقبل وطن" يواصل تنظيم سلسلة ندوات في إطار رؤيته لتعميق الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي تمس مستقبل البلاد.

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه بعد ظهر اليوم، اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج المحلل الاستراتيجي بمجالات الأمن القومى ومدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة لتقديم ندوة حول "تحديات الأمن القومى المصرى" التى ينظمها حزب مستقبل وطن بدمياط ، حيث رافقه الدكتور محمد السيد المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للتدريب والتعليم ومدير المنحة الوطنية بالأكاديمية العسكرية للعاملين بالجهاز الادارى.

فيما وقد جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، والمحاسب على كيوان أمين عام حزب مستقبل وطن بدمياط و الدكتور محمد العرابى أمين تنظيم الحزب و ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط.

وقد رحب "محافظ دمياط " بزيارة اللواء سمير فرج لدمياط اليوم ، مؤكدًا أن اللواء فرج أحد أهم الرموز المصرية والعسكرية المخلصة لديه خبرات كبيرة و تاريخ طويل من النجاحات وتقلد العديد من المناصب أبرزها محافظ الأقصر ومدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، كما أنه خبير عسكرى مخضرم .

فيما وقد ناقش محافظ دمياط مع اللواء سمير فرج عدد من الموضوعات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية و تأهيل وتدريب الشباب تعزيز الوعى الوطنى وقيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم، كما بحثا أيضًا آليات وضع خطة لتوعية وتثقيف الشريحة البسيطة من السيدات خاصةً من الفئات الأولى بالرعاية وإشراك الرائدات الريفيات بهذا المخطط لدورهم القوى والحيوى فى الوصول إلى تلك الشريحة والتحدث معهم وتوعيتهم ، وذلك من خلال تفعيل إستراتيجية بالشراكة مع حزب مستقبل وطن والجهات المعنية.